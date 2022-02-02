Хоккеистка сборной России Маркова пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

ТАСС, 2 февраля. Нападающая сборной России по хоккею Илона Маркова не прилетела на Олимпийские игры в Пекин из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Хочу поделиться с вами грустной новостью для меня. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь четыре отрицательных теста перед вылетом. На данный момент я уже выздоравливаю, болезнь прошла бессимптомно", - написала Маркова.

Женская сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).