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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистка сборной России Маркова пропустит Олимпиаду из-за коронавируса

Спортсменка отметила, что болезнь протекает бессимптомно

ТАСС, 2 февраля. Нападающая сборной России по хоккею Илона Маркова не прилетела на Олимпийские игры в Пекин из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Хочу поделиться с вами грустной новостью для меня. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь четыре отрицательных теста перед вылетом. На данный момент я уже выздоравливаю, болезнь прошла бессимптомно", - написала Маркова.

Женская сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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