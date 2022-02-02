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Футбол в России

Отбывший дисквалификацию экс-тренер брянского "Динамо" возглавил "Торпедо-Владимир"

Соглашение рассчитано на полтора года

ТАСС, 2 февраля. Руководство футбольного клуба "Торпедо-Владимир" подписало контракт с бывшим тренером брянского "Динамо" Александром Горбачевым, которого отстранили на год в январе 2021 года из-за участия в матче игроков с положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщила в среду пресс-служба владимирского клуба.

"Торпедо-Владимир" по итогам первого этапа заняло в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги - 2 (ФНЛ-2) в группе 2 девятое место и на втором этапе выступит в турнире за сохранение места в дивизионе, первые игры подгруппы должны пройти 3 апреля.

"Сегодня состоялось подписание трудового контракта между владимирским "Торпедо" и Александром Николаевичем Горбачевым", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что срок действия заключенного договора рассчитан на полтора года.

Ранее сообщалось, что старший тренер команды не имеет соответствующей лицензии для того, чтобы стать главным тренером "Торпедо-Владимир". По документам его должность занимал директор клуба Александр Акимов.

Горбачев ранее занимал должность главного тренера брянского "Динамо", трое игроков которого в августе 2020 года были допущены с положительным тестом на коронавирус до матча шестого тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против омского "Иртыша". В январе прошлого года Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал брянское "Динамо" на 1,6 млн рублей. Начальник команды Валерия Корнеева за подделку документов был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, Горбачев получил запрет на футбольную деятельность сроком на один год. Через несколько дней "Динамо" расторгло с ним контракт.

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