У российских керлингистов не выявили коронавирус на сборах в Новосибирске

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус керлингистов сборной России на сборах в Новосибирске дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Подготовка российских керлингистов проходит в плановом режиме, - рассказал Свищев. - Мы проводим сбор в Новосибирске, у нас шикарная база - центр "Пингвин". Удобство этой базы заключается в том, что Новосибирск находится практически в одной часовой зоне с Пекином, там разница во времени составляет один час, и также удобно, что наша специализированная арена находится в 100 метрах от гостиницы. Мы вместе с региональной федерацией смогли создать условия, где спортсмены будут минимально подвержены заражению коронавирусом".

"Некоторые ребята у нас переболели, но все уже восстановились, тесты отрицательные. Мы надеемся, что такой жесткий режим подготовки, который сейчас существует, поможет подготовиться без потерь к Олимпийским играм. 6 февраля мы уже будем на базе в Китае", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.