Олимпийская чемпионка по биатлону украинка Билосюк заразилась коронавирусом

ТАСС, 2 февраля. Тест на коронавирус украинской биатлонистки Елены Билосюк дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Ранее два теста с положительным результатом сдал старший тренер команды Юрай Санитра, он был помещен на самоизоляцию. Также положительный результат теста оказался у Игоря Ященко, который является помощником старшего тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца. Однако позже он прошел повторное тестирование, показавшее отрицательный результат. После этого Ященко смог вернуться к исполнению своих обязанностей.

"Сегодня биатлонистка сборной Украины Елена Билосюк получила позитивный тест на коронавирус и вынуждена отправиться на самоизоляцию. Вероятнее всего, в команде будет произведена замена, поскольку начинать Олимпийские игры с четырьмя спортсменками очень рискованно", - сказано в заявлении пресс-службы.

Запасной на Олимпиаду в составе сборной Украины является Анастасия Меркушина.

Билосюк 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете, один раз побеждала на чемпионате мира и пять раз на чемпионате Европы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей. Соревновательная программа откроется смешанной эстафетой 5 февраля.