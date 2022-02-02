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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка по биатлону украинка Билосюк заразилась коронавирусом

Запасной на Олимпийские игры в составе команды Украины является Анастасия Меркушина
Елена Билосюк EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Елена Билосюк
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 2 февраля. Тест на коронавирус украинской биатлонистки Елены Билосюк дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Ранее два теста с положительным результатом сдал старший тренер команды Юрай Санитра, он был помещен на самоизоляцию. Также положительный результат теста оказался у Игоря Ященко, который является помощником старшего тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца. Однако позже он прошел повторное тестирование, показавшее отрицательный результат. После этого Ященко смог вернуться к исполнению своих обязанностей.

"Сегодня биатлонистка сборной Украины Елена Билосюк получила позитивный тест на коронавирус и вынуждена отправиться на самоизоляцию. Вероятнее всего, в команде будет произведена замена, поскольку начинать Олимпийские игры с четырьмя спортсменками очень рискованно", - сказано в заявлении пресс-службы.

Запасной на Олимпиаду в составе сборной Украины является Анастасия Меркушина.

Билосюк 35 лет, она является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете, один раз побеждала на чемпионате мира и пять раз на чемпионате Европы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей. Соревновательная программа откроется смешанной эстафетой 5 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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