Тренер сборной Дании считает, что россияне будут сильны на Олимпиаде и без игроков НХЛ

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России является сильной командой даже без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Дании Хайнц Элерс.

НХЛ из-за коронавируса отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

"Я еще не видел состав россиян, но там всегда хорошие игроки, и не важно, кто за сборную России будет выступать - игроки из НХЛ или нет. Знаю, что это та команда, которая всегда является фаворитом", - сказал Эллерс.

Тренер рассказал, что его сын, форвард "Виннипега" Николай Элерс, был сильно расстроен решением НХЛ, поскольку хотел выступить на Олимпиаде. "Поскольку датчане впервые сыграют на Олимпиаде, он хотел получить такой опыт, но теперь будет смотреть Игры по телевизору", - отметил Элерс.

Олимпийский турнир среди мужских команд пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Дании на групповом этапе сыграет с командами Чехии (9 февраля), России (11 февраля) и Швейцарии (12 февраля).