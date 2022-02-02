Рассмотрение дел российских спортсменов из базы LIMS планируют завершить до конца года

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Разбирательства по делам российских спортсменов из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) планируется завершить до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы LIMS.

"Мы попросили каждую международную федерацию рассмотреть дела, касающиеся их вида спорта, и решить, достаточно ли доказательств для того, чтобы дать им ход. Как вы знаете, в каждом деле присутствует разное количество доказательств, некоторые из них основаны на базе данных, другие - на отчете Ричарда Макларена, - сказал Ниггли. - Поэтому нужно собрать все детали воедино и посмотреть, достаточно ли у нас доказательств или нет, а уже затем двигаться дальше. Работа продолжается, потому что не все международные федерации ее завершили".

"Но мы продолжаем двигаться в этом направлении. Однако сейчас очевидно, что мы опаздываем - большинство спортсменов уже завершили карьеры. Я надеюсь, что это будет закончено к концу года", - добавил он.

По словам Ниггли, это не связано с процессом восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "Прямой зависимости нет, мы с себя ответственности не снимаем, но этими делами должны занимать скорее международные федерации. Было бы хорошо перевернуть страницу и двигаться дальше, чтобы работа была завершена. Я не уверен, что все федерации закончат работу к концу года, но, как мне кажется, большинству это удастся. Надеемся, что так и будет", - отметил Ниггли.

Спортивный арбитражный суд признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.