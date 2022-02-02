Ниггли: на Олимпиаде нет российских атлетов, в отношении которых ведутся допинговые дела

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, прибывшие для участия в Олимпийских играх в Пекине, не смогли бы приехать на соревнования, если в их отношении велось расследование в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Как сообщили ТАСС в WADA в декабре, антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных LIMS продолжают расследовать и рассматривать 492 дела в отношении российских спортсменов.

"WADA перед Олимпиадой в Пекине сверило список кандидатов в российскую олимпийскую команду со списком допинговых дел, которые были открыты на основе базы данных LIMS. Спортсмены, чьи дела находились бы в процессе рассмотрения, не приехали бы сюда соревноваться. В противном случае мы бы попросили федерацию разобраться с конкретным делом: либо наложить временное отстранение, либо закрыть его до начала Игр", - сказал Ниггли.

"Мы уверены, что здесь нет спортсменов, замешанных в сочинском скандале. Но это не позволяет делать вывод обо всей команде. Мы не хотели, чтобы кто-то, кто находится под подозрением, здесь присутствовал", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.