Конькобежка Фаткулина рассказала о своей форме после перенесенного коронавируса

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина постепенно набирает форму после перенесенного коронавируса и надеется подтянуть скоростные показатели за оставшиеся до старта спринтерских соревнований на Олимпиаде 10 дней. Об этом она рассказала журналистам.

"Форма постепенно набирается. Буквально неделю назад я бежала [500 метров за] 39 секунд, сегодня уже за 38 секунд, - рассказала спортсменка. - Безусловно, я знаю, что форма наберется, осталось подтянуть скоростные качества, потому что немножко все заторможено после болезни, вялость. Технические элементы у меня на 80% остались, а скоростные показатели [ухудшились]. Но у меня еще 10 дней. Думаю, все еще будет".

Спортсменка призналась, что в олимпийском Пекине ей нравится все, даже китайская кухня. "Тепло, вокруг тебя везде волонтеры, все, что тебе надо, подадут-принесут. В Олимпийской деревне живем рядом с центром ПЦР-тестирования, со столовыми. Как будто для нас эту деревню строили", - добавила она.

Фаткулина отметила, что после перенесенного коронавируса не боится ежедневного ПЦР-тестирования, поскольку у нее выработались антитела к вирусу.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.