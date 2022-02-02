Женская сборная России по хоккею заявила 19 игроков на Олимпиаду в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею заявила 19 игроков для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В состав сборной вошли вратари Мария Сорокина ("Агидель"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Юлия Смирнова ("Динамо-Нева"), Елена Проворова (СКИФ), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Елена Дергачева, Анна Шохина (все - "Торнадо"), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе - "Бирюса"), Полина Лучникова, Вероника Коржакова (обе - "Агидель").

С 31 января по 2 февраля команда находилась в изоляции в Олимпийской деревне в связи с положительными ПЦР-тестами ряда хоккеисток. На протяжении трех дней игроки, тренеры и персонал команды сдавали тесты с отрицательными результатами. 2 февраля сборная получила допуск к тренировкам.

Женская сборная России на групповом этапе олимпийского турнира сыграет с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).