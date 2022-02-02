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Олимпиада-2022 в Пекине

В Федерации хоккея Латвии сообщили, что товарищеский матч с россиянами остается в силе

Ранее стало известно, что латвийские игроки Карлис Чуксте и Артурс Кулда не примут участие в Олимпиаде из-за коронавируса

МОСКВА 2 февраля. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Латвии перед стартом олимпийского турнира в Пекине остается силе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что игроки сборной Латвии Карлис Чуксте и Артурс Кулда не примут участие в Олимпиаде из-за коронавируса.

"Команда сегодня вылетела, те, кто сел в самолет, здоровы. Кто не вылетел, не соответствуют медицинским стандартам. Матч против команды России остается в силе", - сказал Козиолс.

Матч состоится 5 февраля. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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