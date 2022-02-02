Обладатель Кубка Стэнли Филппула будет знаменосцем сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 2 февраля. Хоккеист Валттери Филппула выбран знаменосцем сборной Финляндии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Финляндии.

Филппула будет единственным знаменосцем сборной, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) делегировать в этом качестве на церемонию открытия двух человек - мужчину и женщину.

"У нас также было несколько подходящих кандидатур в олимпийской сборной на роль второго знаменосца, но, учитывая стресс во время путешествия и меры безопасности, мы не сочли оправданным привозить на церемонию открытия ни одной спортсменки из кластера Чжанцзякоу, - сказал директор финской олимпийской команды Мика Лехтимяки. - У хоккеисток будет важный матч против команды Канады в субботу утром, так что они тоже не смогут участвовать. По этой причине мы отклоняемся от рекомендаций МОК".

Филппуле 37 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2010 года в составе "Детройта", а также бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.