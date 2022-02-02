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В Пятигорске планируют провести международный профессиональный боксерский турнир

К работе над проектом подключились боксеры Давид Айрапетян и Давид Аванесян

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Международный профессиональный боксерский турнир планируют провести в текущем году в Пятигорске Ставропольского края. Идет поиск площадки для мероприятия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Международный профессиональный боксерский турнир планируют провести в Пятигорске. Эту идею обсудили сегодня глава города Дмитрий Ворошилов и Герман Титов, руководитель RCC Boxing Promotions, одной из крупнейших международных спортивных промоутерских компаний в сфере организации и проведения профессиональных боксерских поединков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работе над проектом подключились два пятигорских боксера - Давид Айрапетян (бронзовый призер Олимпиады-2012) и Давид Аванесян (действующий чемпион Европы среди боксеров-профессионалов).

"В течение двух дней посмотрим площадки, обсудим условия проведения турнира", - рассказал глава курорта Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

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