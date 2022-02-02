Хорватский футболист "Рубина" Бегич получит российское гражданство

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Хорватский защитник казанского футбольного клуба "Рубин" Сильвие Бегич получит гражданство России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Сильвие Бегич получит российское гражданство в июне 2022 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Рубина".

Бегичу 28 лет, он играет за казанскую команду с 2019 года. В первой половине текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Бегич на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов", в составе которых провел десять матчей и забил один гол.