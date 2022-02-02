Футболист "Барселоны" Алвес не включен в заявку команды на плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 2 февраля. Футбольный клуб "Барселона" опубликовал состав заявленных для участия в плей-офф Лиги Европы игроков, в него не вошел 38-летний бразильский защитник команды Дани Алвес. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В заявку испанского клуба вошли 38 игроков. Среди них новички команды - испанские полузащитники Ферран Торрес и Адама Траоре, а также футболист сборной Габона нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда каталонцы не участвовали в турнире. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов "Барселона" не сумела впервые с сезона-2000/01, тогда она также заняла третье место, после чего дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где уступила английскому "Ливерпулю" (0:0, 0:1).

Соперником "Барселоны" по 1/16 финала Лиги Европы является итальянский "Наполи" . Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный - на 24 февраля. "Барселона" является пятикратным победителем Лиги чемпионов.