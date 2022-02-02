Бербатов снова претендует на пост президента Болгарского футбольного союза

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Лучший бомбардир сборной Болгарии Димитар Бербатов стал официальным кандидатом на пост президента Болгарского футбольного союза (БФС). Как сообщил претендент на пресс-конференции в среду в Болгарском телеграфном агентстве, его кандидатуру выдвинули 45 футбольных клубов страны, в том числе три клуба первой лиги.

Конгресс БФС должен состоятся 18 марта.

"Не открываю новую кампанию, продолжаю кампанию начатую еще перед прошлым конгрессом. Уверен, что на этот раз буду победителем", - заявил Бербатов, призвав своих конкурентов открыто заявить о своих планах, представить планы и программы развития футбола в Болгарии.

Предыдущий внеочередной конгресс БФС прошел 12 октября, и его делегаты в пятый раз переизбрали Борислава Михайлова на пост президента организации. За Михайлова проголосовал 241 делегат, Бербатов получил 230 голосов. Решение конгресса Бербатов не признал, так как для победы на выборах Михайлов должен был получить 242 голоса от числа зарегистрированных делегатов, которых было 483. В январе Михайлов сообщил, что в повестку дня очередного конгресса, намеченного на 18 марта, включен пункт о выборах главы организации.