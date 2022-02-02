"Зенит" включил футболистов Алберто и Сергеева в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 2 февраля. Защитник Арсен Адамов и нападающие Иван Сергеев и Юри Алберто включены в состав петербургского "Зенита" для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Всего в состав вошли 27 футболистов - вратари Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский и Давид Бязров, защитники Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин и Данил Хотулев, полузащитники Вильмар Барриос Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел и Кирилл Кравцов, нападающие Артем Дзюба, Сергеев, Алберто, Аким Белохонов и Даниил Кузнецов.

Сергеев перешел в "Зенит" 10 декабря 2021 года из самарских "Крыльев Советов", в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Адамов стал игроком петербуржцев 25 января, защитник является воспитанником грозненского "Ахмата", с января 2021 года он выступал за екатеринбургский "Урал", в составе которого провел 28 матчей, забив один мяч и сделав одну результативную передачу. Алберто перешел в "Зенит" 30 января из бразильского "Интернасьонала", за который он провел 85 матчей, забил 29 голов и отдал пять результативных передач.

Ближайший официальный матч клуб из Санкт-Петербурга проведет 17 февраля дома против испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В Лиге чемпионов Зенит" занял третье место в группе H, в которой также выступали итальянский "Ювентус", английский "Челси" и шведский "Мальмё".