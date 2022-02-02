Футболист Деспотович стал игроком тульского "Арсенала"

ТАСС, 2 февраля. Сербский нападающий Джордже Деспотович подписал контракт с тульским "Арсеналом", выступающим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года.

30 января Деспотович расторг контракт с казанским "Рубином", за который выступал с лета 2020 года. За клуб он провел 36 матчей, в которых забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

Также в России серб выступал за "Оренбург". До этого нападающий играл за сербские "Црвену Звезду", "Спартак", бельгийский "Локерен", в составе которого стал обладателем Кубка Бельгии, казахстанские "Жетысу", "Кайрат", где он выиграл Кубок Казахстана, "Астану", с которой дважды побеждал в чемпионате Казахстана и по разу выигрывал кубок и суперкубок страны, и "Тобол".

"Арсенал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, после 18 туров команда набрала 19 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России "Арсенал" проведет на выезде против "Сочи" 26 февраля.