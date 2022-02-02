Руководитель "Арсенала" уверен, что футболист Деспотович принесет пользу клубу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Арсенал" Джордже Деспотович принесет пользу команде. Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

"Арсенал" в среду объявил о подписании контракта с сербским нападающим. Соглашение рассчитано на три года. Ранее форвард выступал за "Оренбург" (2018-2020) и казанский "Рубин" (2020-2021). Клуб из столицы Татарстана расторг контракт с футболистом 30 января.

"Серьезно рассчитываем на Деспотовича, знаем его как классного форварда, - сказал Аджоев. - Важно, что он уже адаптирован к РПЛ, поскольку давно выступает в нашем чемпионате. Уверен, что Деспотович принесет пользу "Арсеналу". Сейчас он сильно мотивирован, хочет доказать и показать, что является большим игроком".

В составе "Оренбурга" Деспотович провел 47 матчей в различных турнирах, забив 14 мячей и сделав четыре голевые передачи. В составе "Рубина" он принял участие в 36 играх, отметившись 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

"Арсенал" после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 19 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги составляет три очка. В 19-м туре туляки 26 февраля на выезде сыграют с "Сочи".