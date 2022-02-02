Овечкин не примет участия в Матче всех звезд НХЛ из-за попадания в ковид-протокол

ТАСС, 2 февраля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сыграет в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин - от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона, о новом капитане пока не сообщается. Также из россиян в Матче всех звезд НХЛ примут участие нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер "Тампы" Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

Российский нападающий набрал 58 очков в текущем сезоне (29 шайб + 29 результативных передач). Также на счету Овечкина 759 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, на счету форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате "три на три" с участием четырех команд - по одной от каждого дивизиона. В первом полуфинале встретятся команды Атлантического и Столичного дивизионов, во втором - Центрального и Тихоокеанского.