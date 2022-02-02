ЦСКА в овертайме уступил "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме со счетом 97:99 уступил турецкому клубу "Анадолу Эфес" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

Основное время встречи завершилось со счетом 86:86. В составе армейцев самым результативным стал Дэниэл Хэкетт, набравший 31 очко. У турецкой команды больше всего очков набрал Шейн Ларкин - 26.

Команды встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата 8 октября, тогда ЦСКА одержал гостевую победу со счетом 100:96. "Анадолу Эфес" является действующим победителем Евролиги. Турецкий клуб встречался в прошлом сезоне с армейцами в полуфинале турнира и одержал победу со счетом 89:86. ЦСКА по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, команда одержала 13 побед при девяти поражениях. "Анадолу Эфес" поднялся на восьмую строчку, у команды 11 побед и 11 поражений.

В следующем туре Евролиги ЦСКА дома сыграет с немецкой "Альбой" 4 февраля. "Анадолу Эфес" в этот же день на своей площадке встретится с французским АСВЕЛом.