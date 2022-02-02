Опрос: большинство жителей Канады не будут смотреть Олимпиаду в Пекине

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей Канады не намерены смотреть трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в среду канадским телеканалом CTV.

В исследовании общественного мнения приняли участие более 1 тыс. человек. Из них 68% заявили, что не будут смотреть Игры, а 32% респондентов намерены следить за соревнованиями.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.