Сборная Сенегала по футболу второй раз подряд вышла в финал Кубка африканских наций

ТАСС, 2 февраля. Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1 в полуфинале Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

В составе победителей отличились Абду Диалло (70-я минута), Идрисса Гуйе (76), Садио Мане (87). У проигравших гол забил Ибрахим Блати Туре (82). На 36-й минуте встречи вратарь сборной Буркина-Фасо Фарид Уэдраого получил травму, его заменил Эрве Коффи.

Лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в двух финалах (2002, 2019). В решающем матче прошлого турнира сенегальцы уступили команде Алжира со счетом 0:1. Соперником команды по финалу нынешнего розыгрыша станет победитель встречи между сборными Камеруна и Египта, которая пройдет в четверг.

Кубок Африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. Действующим чемпионом является сборная Алжира, лучшей по числу побед на турнире - команда Египта (7). В 2021 году соревнования были перенесены из-за коронавируса. Турнир завершится 6 февраля.