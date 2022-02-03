Гран-при Международной шахматной федерации стартует в четверг

ТАСС, 3 февраля. Серия Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) стартует 3 февраля. Первый турнир пройдет в Берлине.

Серия Гран-при состоит из трех этапов. 24 шахматиста примут участие в двух турнирах из трех, по их итогам определятся два участника турнира претендентов, на котором решится, кто станет соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

Россию на Гран-при представят восемь шахматистов: Александр Грищук (десятый номер рейтинга FIDE), Никита Витюгов (19), Даниил Андрейкин (23), Даниил Дубов (24), Андрей Есипенко (26), Владимир Федосеев (32), Александр Предке (52) и Григорий Опарин (55). Изначально Есипенко не должен был участвовать, однако его пригласили, так как китаец Динь Лижэнь и Андрейкин не смогут сыграть на первом турнире в Берлине. Таким же образом на соревнования попал поляк Радослав Войташек (45).

В каждом турнире Гран-при примут участие 16 шахматистов, которые будут поделены на четыре группы. Групповой этап пройдет в два круга, по итогам которых лучшие игроки квартетов выйдут в полуфинал, где будут проводиться матчи из двух партий.

Турнир в Берлине

На первом турнире в группе A сыграют Грищук, американец Хикару Накамура (21), Есипенко и француз Этьен Бакро (111). В группе B - Войташек, венгр Рихард Раппорт (11), Федосеев и Опарин. В группе C путевку в полуфинал турнира разыграют представитель США Левон Аронян (6), Видит Гуджрати (22) из Индии, Дубов и выступающий за Германию Винсент Кеймер (74). В квартете D за место в плей-офф поспорят американцы Уэсли Со (8), Леньер Домингес (15), Пентала Харикришна (25) из Индии и представитель Испании Алексей Широв (31).

Победитель группы A в полуфинале встретится с лидером группы B, другую пару составят шахматисты, которые выиграют квартеты C и D.

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин в беседе с ТАСС оценил шансы россиян показать высокие результаты на первом этапе в Берлине. "Все пять человек, кроме Опарина, довольно давно находятся в верхнем эшелоне мировых шахмат, шансы у них есть. Мне кажется, что у Грищука, который обладает огромнейшим опытом и довольно давно не играл, поэтому должен выглядеть отдохнувшим, в таком формате шансы повыше, чем у остальных россиян. На второе место я бы поставил Федосеева, у него агрессивный стиль и он находится сейчас на пике формы. Опарин пока молодой шахматист, ему может не хватить класса", - сказал Смагин.

"Говорить про Дубова очень сложно, потому что непонятно, в какой он психологической и шахматной форме. И, конечно, наш джокер - Есипенко. Говорят, что шахматиста, которого допускают в последний момент, обычно очень удачно выступает. Хотелось бы на это надеяться. Недавно завершившийся турнир в Вейк-ан-Зее показал, что он находится не в лучшей форме, но и не в плохой: по стилю он въедливый, осторожный, не сжигает мосты, что очень важно в таких микроматчах", - добавил гроссмейстер.

Система начисления очков и призовые

Победитель каждого этапа Гран-при получит 13 очков в общий зачет. Занявший второе место - 10. Проигравшие в полуфинале заработают семь очков, шахматисты, занявшие второе и третье места в группе, получат четыре и два очка соответственно, без очков останутся те, кто окажется по итогам группового этапа на четвертой строчке в своем квартете.

Победитель заработает €24 тыс., финалист - €18 тыс., проигравшие в полуфиналах - €12 тыс., занявшие второе место в группе - €9 тыс., третье - €7 тыс., замыкающие турнирные таблицы - по €5 тыс.

Турнир в Берлине завершится 17 февраля. Второй этап Гран-при пройдет в Белграде с 28 февраля по 14 марта, после чего серия вновь вернется в Берлин, где с 21 марта по 4 апреля пройдет завершительный турнир.