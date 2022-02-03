Последний розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу перед сменой формата стартует в ОАЭ

ТАСС, 3 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу стартует 3 февраля. Матчи 18-го розыгрыша турнира, который завершится 12 февраля, пройдут в ОАЭ на стадионах "Мохаммед бин Зайед" и "Аль-Нахайян".

Изначально турнир должен был пройти в Японии с 9 по 19 декабря 2021 года. После обсуждения с Международной федерации футбола (ФИФА) национальная организация решила не принимать турнир, учитывая эпидемиологическую ситуацию. В конце ноября ФИФА объявила о переносе турнира в ОАЭ и новых сроках его проведения.

В турнире примут участие семь клубов, среди которых шесть лучших команд конфедераций - членов ФИФА - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), Азиатской конфедерации футбола (АФК), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Конфедерации футбола Океании (ОФК), а также чемпион ОАЭ как представитель страны-хозяйки. В этом розыгрыше клубного чемпионата мира сыграют английский "Челси" (победитель Лиги чемпионов УЕФА), бразильский "Палмейрас" (победитель Кубка Либертадорес), "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии (победитель Лиги чемпионов АФК), мексиканский "Монтеррей" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), египетский "Аль-Ахли" (победитель Лиги чемпионов КАФ) и чемпион ОАЭ "Аль-Джазира". ОФК на турнире должен был представлять новозеландский "Окленд Сити", но команда была вынуждена отказаться от участия в клубном чемпионате мира, поскольку не могла выехать за пределы страны из-за пандемии коронавируса. Ее место занял клуб "Пираэ" из Таити.

Планируется, что предстоящий розыгрыш клубного чемпионата мира станет последним в нынешнем формате. В марте 2019 года ФИФА анонсировала изменения - ожидалось, что в июне-июле 2021 года в модернизированном турнире примут участие 24 команды, которые будут разделены на восемь групп по три клуба в каждой. В календаре международных матчей обновленный клубный чемпионат мира должен занять место Кубка конфедераций - турнира, который проводится раз в четыре года в стране - организаторе чемпионата мира за год до мирового первенства. В плей-офф в новом формате будут выходить только клубы, которые займут первые места.

Точные сроки проведения модернизированного клубного чемпионата мира пока не утверждены. Ожидается, что он пройдет в Китае. Предыдущий розыгрыш чемпионата мира среди клубов был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, его победителем стала германская "Бавария".

Календарь и история клубного чемпионата мира

В первом матче чемпионата мира среди клубов 3 февраля встретятся "Пираэ" и "Аль-Джазира". Победитель этой игры во втором раунде турнира 6 февраля сыграет с командой "Аль-Хиляль". Во второй встрече этой стадии, которая состоится на день раньше, встретятся "Аль-Ахли" и "Монтеррей". Проигравшие во втором раунде 9 февраля проведут матч за третье место.

"Палмейрас" 8 февраля в полуфинале встретится с победителем матча "Аль-Ахли" - "Монтеррей". "Челси" в другом полуфинале сыграет с сильнейшим в матче второго раунда с участием команды "Аль-Хиляль". Матч за третье место и финал клубного чемпионата мира пройдут 12 февраля.

Впервые чемпионат мира среди клубов прошел в 2000 году, в нынешнем формате он проводится с 2005 года. Наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший этот турнир четыре раза. Команды не из Европы выигрывали его четырежды - во всех четырех случаях это были клубы из Бразилии. В 2000 и 2012 году это удалось "Коринтиансу", в 2005-м - "Сан-Паулу", в 2006-м - "Интернасьоналу".

Лучшим бомбардиром в истории клубного чемпионата мира является португалец Криштиану Роналду, который в составе английского "Манчестер Юнайтед" и испанского "Реала" в восьми матчах на этом турнире забил семь мячей. На второй строчке располагается валлиец Гарет Бэйл из "Реала" (шесть мячей в шести играх). Третью позицию делят два бывших игрока испанской "Барселоны" - уругваец Луис Суарес (5; 2) и аргентинец Лионель Месси (5; 5), а также его соотечественник Сесар Дельгадо, защищавший цвета "Монтеррея" (5; 6).