"Валенсия" вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 3 февраля. Футбольный клуб "Валенсия" победил "Кадис" со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Испании.

В составе победителей отличились Гонсалу Гедеш (24-я минута) и Уго Дуро (80). У "Кадиса" с пенальти забил Лукас Перес (54). На 85-й минуте матча за две желтые карточки с поля был удален защитник "Кадиса" Хуан Кала.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе. Последний раз он появлялся на поле 8 января в матче против мадридского "Реала". В стартовый состав Черышев не попадал с августа 2021 года.

В другом четвертьфинальном матче "Райо Вальекано" обыграл "Мальорку" (1:0). Полуфинальные пары станут известны позднее.

"Валенсия" занимает 10-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков в 22 матчах, "Кадис" располагается на 18-й строчке с 18 очками в 22 встречах.