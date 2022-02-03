Иванюк стал победителем турнира по прыжкам в высоту в итальянском Удине

ТАСС, 3 февраля. Россиянин Илья Иванюк выиграл турнир по прыжкам в высоту, который прошел в итальянском Удине. Легкоатлет взял высоту 2,29 метра.

Вторым стал бельгиец Томас Кармой (2,26 м), третьим - кубинец Луис Заяс (2,20 м). У женщин лучший результат показала представительница Болгарии Мирела Демирева (1,88 м).

Турнир в Удине - первый международный старт Иванюка в 2022 году. 23 января он одержал победу на смешанном турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который проходил в Москве.

Иванюку 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также в его активе бронзовая награда чемпионата Европы.