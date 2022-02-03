Бах: МОК перед Олимпиадой в Пекине удалось победить "призраков бойкота"

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) при подготовке к Играм в Пекине удалось донести объединяющую миссии соревнований до всех. Об этом рассказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции по итогам сессии организации.

6 декабря 2021 года США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом американские спортсмены примут участие в Играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.

"Олимпийские игры покажут, как мир будет выглядеть, если все будут одинаково выполнять правила. Мы должны объединить мир и человечество во всем его многообразии, мы нацелены на то, чтобы возводить мосты, а не стены. На Играх мы все равны, независимо от социального происхождения, пола, расы, сексуальной ориентации или политических взглядов, Игры должны быть превыше политических разногласий, они должны оставаться политически нейтральными и не быть целью достижения политических целей. Наша задача заключается в том, чтобы все спортсмены могли объединиться на этих мирных соревнованиях", - сказал Бах.

"Добиться этого было нелегко, на нашей сессиях в январе и июле 2020 года мы уже видели сгущающиеся тучи, видели растущую политизацию спорта на горизонте. Мы также видели, что в головах у некоторых появились "призраки бойкота из прошлого", поэтому сделали все, чтобы объединяющая миссия Олимпийских игр дошла до всех, кто принимает решения: ООН, лидеров "Большой двадцатки", отдельных политиков и многих других. Во всех наших беседах мы подчеркивали, что только Олимпийские игры могут выполнить эту задачу, что мы сможем объединить человечество во всем его многообразии, если Игры будут превыше политических разногласий. Мы призвали их соблюдать и выполнять эту драгоценную миссию, можем радоваться, что этот посыл дошел до адресата, спортсменам пришлось жить с неопределенностью, но сейчас они могут быть спокойны, что выступят на Олимпийских играх 2022 года", - добавил глава МОК.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля.