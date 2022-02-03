Сергеева считает, что в монобобе у нее будет больше шансов на медаль на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. У российской бобслеистки Надежды Сергеевой будет больше возможностей достичь хорошего результата в олимпийских состязаниях женщин на монобобах, чем в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

Соревнования женщин, выступающих в монобобах (одиночных бобах), дебютируют в программе Игр-2022. Ранее женщины разыгрывали олимпийские награды в бобслее только в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Сергеева в этом сезоне стала третьей в итоговом зачете чемпионата Европы по монобобу, который проводился в рамках этапов Кубка мира.

"Монобоб мне определенно больше нравится, потому что на этом снаряде многое будет зависеть только от тебя, больше возможностей, - считает Сергеева. - Просто здесь у всех одинаковые монобобы, которые, конечно, механики команд потом немного дорабатывают. Поэтому изначально здесь более равные условия для всех. В тех же двойках немцы наголову выше всех в плане техники, а это немалая составляющая успеха".

Бобы-двойки и бобы-четверки закупаются национальными федерациями самостоятельно.

Сборная России по бобслею прилетела в Пекин 1 февраля, 2 и 3 февраля спортсмены провели первые тренировки на олимпийской трассе. "У меня такое чувство, что приехали тренироваться прямо с самолета. Мы еле успели выгрузить и подготовить технику перед вчерашней первой тренировкой. Получается, как с корабля на бал приехали", - заметила Сергеева.

Обладатели олимпийских медалей в женском монобобе определятся 14 февраля, в женской двойке - 19 февраля.