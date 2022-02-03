Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 3 февраля. "Миннесота" победила "Чикаго" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Годро (25-я минута), Матс Цуккарелло (27), Кирилл Капризов (35), Кевин Фиала (51) и Нико Штурм (53).

Капризов также отметился результативной передачей. Российский нападающий набрал 53 очка (19 голов + 34 передачи) в 40 матчах сезона. Он в 12-й игре подряд не уходит с площадки без результативных действий.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 59 очков в 41 матче. "Чикаго" располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе с 39 очками после 46 игр. В следующем матче "Миннесота" в гостях встретится с "Виннипегом" 9 февраля, "Чикаго" днем позже сыграет гостевой матч против "Эдмонтона".