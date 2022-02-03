Голубева: напряжения в конькобежной команде нет, все будут настраиваться на медали

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Спортсмены сборной России не чувствуют напряжения в преддверии старта Олимпиады и будут настраиваться на завоевание медалей. Такое мнение высказала журналистам конькобежка Елизавета Голубева.

"Пока не чувствуется напряжения, все достаточно спокойно. Конечно, безусловно, все хотят медали, все приехали за медалями. Все будем настраиваться и я тоже. Буду отдавать все силы, а как выйдет - увидим после старта", - сказала конькобежка.

Голубева добавила, что за оставшиеся до спринтерских дистанций несколько дней еще возможно войти в тонус и улучшить скоростные показатели. "Ближе к старту будем подходить в нужной физической форме, надеюсь, все будет хорошо. Лед здесь неплохой, быстрый", - отметила она.

Спортсменка также рассказала, что ей все очень нравится в Олимпийской деревне и она наслаждается пребыванием в Пекине. "Я уже полностью перестроилась, все прекрасно, высыпаюсь, рано ложусь спать - режим. В 23:00 засыпаю. Пару дней вставала попозже, в 10:00", - сказала Голубева.

Голубевой 25 лет, она является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы 2018 года в командном спринте.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.