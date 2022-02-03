Хоккеистки сборной Канады победили команду Швейцарии на Олимпиаде, забросив 12 шайб

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Канадские хоккеистки со счетом 12:1 победили команду Швейцарии в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине на Национальном стадионе.

В составе победительниц шайбы забросили Сара Фильер (2-я, 8-я минуты), Натали Спунер (12, 34), Ребекка Джонстон (29), Лора Стейси (29, 38), Блейр Тёрнбулл (36, 47), Эштон Белль (54), Клер Томпсон (57) и Эрин Эмброуз (60). У проигравших отличилась Лара Штальдер (49).

В другой встрече дня в группе B сборная Чехии обыграла команду Китая со счетом 3:1. Российские хоккеистки свой стартовый матч в группе А сыграют с командой Швейцарии 4 февраля, канадки 5 февраля встретятся со сборной Финляндии.

По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B. В группе А помимо команд Канады, Швейцарии и России выступят также сборные Финляндии и США. Группу B представляют сборные Чехии, Швеции, Дании, Китая и Японии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Олимпийских играх.

Сборная Канады принимала участие во всех шести Олимпиадах и неизменно выходила в финал. Канадки не смогли победить в финале Олимпийских игр 1998 года, уступив сборной США со счетом 1:3, а также на Играх-2018 в Пхёнчхане, проиграв американкам по буллитам со счетом 2:3.