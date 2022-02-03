В Крыму записали видеоролик в честь предстоящих олимпийских побед сборной России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Крымские студенты сыграли фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и записали видеоролик в честь предстоящих побед сборной России на Олимпиаде в Пекине. Запись своего выступления студенты опубликовали в социальных сетях с хештегом #ROCyouagain.

"Пятеро студентов и двое преподавателей Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского в канун старта Олимпиады встретились на главной сцене образовательного учреждения, чтобы записать видеоролик в поддержку наших спортсменов. Фортепиано, труба, скрипки, аккордеон и ударные слились в музыкальном произведении, которое уже вторую Олимпиаду заменяет россиянам гимн", - сообщили журналистам в четверг в крымском Центре управления регионом.

На открывающихся 4 февраля зимних Играх в Пекине российские спортсмены будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). На церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Ребята предложили, и мы, руководство училища, преподаватели, тут же мобилизовались. Собрали коллектив, я распределил партии. Сначала думали, что хватит пятерых и это будет символично, как пять олимпийских колец. Но потом расширили ансамбль до семерых музыкантов. Тоже счастливое число", - приводится в сообщении комментарий преподавателя фортепиано Николая Юрченко.

Студентка третьего курса отделения народных инструментов Екатерина Гапонова рассказала, что, кроме игры на аккордеоне, любит фигурное катание. "Мы несколько раз репетировали, очень старались. Надеемся, нас услышат в Пекине и поддержка всей страны настроит сборную России на победу", - сказала она.