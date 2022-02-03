Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом

ТАСС, 3 февраля. Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию на Олимпийских играх в Пекине из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает норвежский телеканал VG.

Вместе с Бё в похожей ситуации оказалась норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд. Выяснилось, что они контактировали с одним из зараженных коронавирусом в самолете на пути из Осло в Пекин. Тандревольд также пропустила пресс-конференцию.

"Мой брат является одним из двух контактировавших спортсменов. Могу сказать, что от сложностей он получает только дополнительную энергию, поэтому конкуренты должны продолжать волноваться", - сказал биатлонист сборной Норвегии Тарьей Бё.

"Сегодня утром нам сообщили, что Йоханнес и Ингрид находятся в ситуации возможного близкого контакта, но ситуация не прояснена. Мы работаем с этим, на данный момент это означает, что они могут тренироваться и соревноваться, но они должны питаться в комнате", - заявил доктор команды Ола Бергер.

Ранее в сборной Норвегии стало известно о заражении представителей лыжных гонок Хейди Венг, Анне Калвы, Симена Крюгера и тренера мужской национальной команды Арильда Монсена. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.