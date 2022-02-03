{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистка Шохина заявила, что удивлена результатами тестов на коронавирус в Пекине

Ранее главный тренер команды рассказал, что на данный момент шесть игроков болеют коронавирусом

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина удивилась тому, что после отрицательных результатов тестов на коронавирус на сборе в Новогорске по прилете на Олимпиаду в Пекин было выявлено много положительных. Об этом она рассказала журналистам.

На эту тему
У шести российских хоккеисток был обнаружен коронавирус перед Олимпиадой
У шести российских хоккеисток был обнаружен коронавирус перед Олимпиадой

Ранее главный тренер команды Евгений Бобарико рассказал, что на данный момент шесть игроков болеют коронавирусом. Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева находятся в больнице. Россиянки впервые вышли на тренировку спустя пять дней после прилета.

"Безумно рада тренировкам. Было тяжело, но тренировались: сегодня разбегались, покрутили велосипед", - сказала Шохина.

Хоккеистка призналась, что ей было бы не обидно, если бы она заразилась в самолете. "Раз это случилось бы, то так тому и быть. Хотя это странно, как такое могло произойти: сколько отрицательных тестов мы сдали, а по приезде положительные", - отметила она.

Россиянки в первом матче на Олимпиаде сыграют с командой Швейцарии 4 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом
По той же причине общение с журналистами пропустила биатлонистка Ингрид Тандревольд
Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом
Читать полностью