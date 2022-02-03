Хоккеистка Шохина заявила, что удивлена результатами тестов на коронавирус в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина удивилась тому, что после отрицательных результатов тестов на коронавирус на сборе в Новогорске по прилете на Олимпиаду в Пекин было выявлено много положительных. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее главный тренер команды Евгений Бобарико рассказал, что на данный момент шесть игроков болеют коронавирусом. Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева находятся в больнице. Россиянки впервые вышли на тренировку спустя пять дней после прилета.

"Безумно рада тренировкам. Было тяжело, но тренировались: сегодня разбегались, покрутили велосипед", - сказала Шохина.

Хоккеистка призналась, что ей было бы не обидно, если бы она заразилась в самолете. "Раз это случилось бы, то так тому и быть. Хотя это странно, как такое могло произойти: сколько отрицательных тестов мы сдали, а по приезде положительные", - отметила она.

Россиянки в первом матче на Олимпиаде сыграют с командой Швейцарии 4 февраля.