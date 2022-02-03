Бобарико: хоккеистки сборной России в Пекине едят только в номерах и не пользуются лифтами

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России в Олимпийской деревне Пекина принимают пищу только в своих номерах и не пользуются лифтами. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Ранее тренер сообщал, что на данный момент шесть игроков сборной болеют коронавирусом. Две хоккеистки, Диана Фархутдинова и Екатерина Николаева, находятся в больнице. Сборная России впервые вышла на тренировку после трехдневного карантина.

"Мы ни с кем не встречаемся в деревне, никто никуда не ходит. Все сидят по номерам, им приносят еду, только покидаем номера, когда сдаем тесты. Есть запрет на посещение лифта, все спускаются только по лестницам. Все меры предосторожности были соблюдены", - заявил тренер.

Россиянки из-за отмены контрольных матчей на протяжении долгого времени не имеют игровой практики, учитывая, что пауза в чемпионате Париматч - Женской хоккейной лиги наступила в начале декабря. "Тогда чемпионат был остановлен из-за отмены Универсиады. Мы приехали на сборы, сдали тесты, и вечером нам сказали уезжать домой, так как Универсиады не будет. Дальше должен был состояться молодежный чемпионат мира: девчонки собирались, проделали определенную работу, но им сказали, что они никуда не вылетают", - сказал Бобарико.