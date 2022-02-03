Японская сноубордистка Йосика получила травму после падения на тренировке

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Японская сноубордистка Рина Йосика получила травму после падения на тренировке перед началом Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Спортсменка упала после одного из прыжков на трассе для слоупстайла и долгое время находилась в неподвижном положении. Врачам потребовалось около 20 минут, чтобы переместить японку на носилки. Она была доставлена в больницу.

Йосике 22 года, она является двукратной чемпионкой Японии в слоупстайле. В Пекине она планировала выступить в слоупстайле и биг-эйре.

Квалификация в слоупстайле у женщин пройдет 5 февраля, финал - 6 февраля. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.