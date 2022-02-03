Соболев: новый тренер футболистов "Спартака" Ваноли по темпераменту схож с Тедеско

ТАСС, 3 февраля. Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли по темпераменту схож с бывшим наставником красно-белых Доменико Тедеско. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал нападающий команды Александр Соболев.

Немец Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 года по май 2021-го, португалец Руй Витория пришел ему на смену и проработал в клубе до декабря, после чего главным тренером команды был назначен итальянец Ваноли. Под руководством Тедеско "Спартак" занял второе место в чемпионате России сезона-2020/21.

"Понятно, что с одним тренером более комфортно работать, с другим - иначе. Но моя работа - играть в футбол, тренироваться, выкладываться. Вне зависимости от тренера ты делаешь то, что от тебя требуют. Если сравнивать Тедеско, Виторию и Ваноли, могу сказать, что по темпераменту Паоло больше схож с Доменико, он более агрессивный, заводит команду, мне он нравится", - отметил Соболев.

"Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально. Главное, мы понимаем, чего он хочет от нас, и стараемся это выполнить. Он и после тренировки подойдет, что-то подскажет, и во время тренировки может остановить и все показать", - добавил футболист.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. В следующем матче красно-белые 26 февраля примут столичный ЦСКА.