Федерация фигурного катания России еще не подала заявку на олимпийский командный турнир

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не подала заявку на состав сборной для участия в олимпийском командном турнире в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в ФФККР.

Ранее портал Sport24 ("Спорт24") опубликовал состав российской команды на первые виды программы во всех дисциплинах. По информации источника, в соревновании одиночников выступит Марк Кондратюк, в спортивных парах Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в женском одиночном катании - Камила Валиева.

"Заявка еще не подана", - сообщили в ФФККР.

Командный турнир стартует 4 февраля, в этот день одиночники и спортивные пары представят короткую программу, а танцевальные дуэты - ритм-танец. 6 февраля одиночницы выступят в короткой программе, а одиночники - в произвольной. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц. В командном турнире примут участие десять сборных, в таблицу общего зачета соревнований пойдут очки, заработанные в каждом виде программы: за первое место команда получает десять очков, за последнее - одно.

Между короткой и произвольной программами руководители команд могут сделать замены максимум в двух видах соревнований.

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы, сборная России заняла второе место.