Футболист Соболев заявил, что "Спартак" будет бороться за путевку в Лигу чемпионов

ТАСС, 3 февраля. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев выразил надежду, что столичная команда квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22, а также рассчитывает на достойное выступление клуба в плей-офф в еврокубках. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"В прошлом сезоне отставание "Локомотива" от второго места было большим, а они весной почти все выиграли. Мы, конечно, верим в чемпионство - каждый из нас, но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов, не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое, но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи - почему бы не стать и чемпионами", - сказал Соболев.

"В Лиге Европы мы в группе дважды обыграли "Наполи", сыграли в гостях вничью с "Лестером", что доказывает, что мы можем на равных играть с такими командами. В этом убедились и мы сами, и все вокруг. Но плей-офф - это уже не групповая стадия, тут всего две игры. Случиться может все, что угодно, верю только в наше светлое будущее в еврокубках", - добавил футболист.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 15 очков. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА. В Лиге Европы "Спартак" занял первое место в группе С, тем самым обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.