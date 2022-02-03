Фигурист Кондратюк вошел в состав сборной России на командный турнир на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион России и Европы в одиночном катании Марк Кондратюк выступит в короткой программе в составе сборной России по фигурному катанию на олимпийском командном турнире. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В короткой программе в соревнованиях спортивных пар Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в женском одиночном катании - Камила Валиева. Между короткой и произвольной программами руководители команд могут сделать замены максимум в двух видах соревнований.

Соревнования стартуют 4 февраля с короткой программы в мужском одиночном катании, также в этот день в рамках командного турнира с короткой программой выступят спортивные пары, а с ритм-танцем - танцевальные дуэты. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.