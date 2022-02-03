Эксперт рассказал о правилах поведения во время пребывания на вынужденной изоляции

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попав на изоляцию из-за положительного результата теста на коронавирусную инфекцию, важно сохранять спокойствие, поддерживать социальные контакты и придерживаться привычного распорядка дня. Об этом корреспонденту ТАСС по телефону рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева столичного Департамента здравоохранения Никита Чернов.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут Олимпийские игры. Если результаты тестов на коронавирус прибывших в столицу Китая журналистов, спортсменов и обслуживающего персонала дают положительный результат, то заразившихся отправляют на изоляцию в специальные отели с маленькими комнатами, где те находятся до получения двух отрицательных результатов теста.

"Во-первых, нужно всегда себе напоминать, что есть общее для всех правило - находиться дома, быть изолированным. У этого процесса есть четкие рамки: есть начало, есть понятные даты окончания, - сказал Чернов. - Да, попав на карантин, человек сталкивается с неприятным ощущением изоляции, но не надо воспринимать эту ситуацию как катастрофу, так как изоляция достаточно краткосрочна, ее сроки известны и вполне прогнозируемы. А значит, уже в скором времени человек сможет вернуться к привычному ритму жизни".

"Итак, первый пункт - понимание того, что есть начало и конец ограничений. Второй важный момент, человек - существо социальное, и контакты с другими людьми часто являются профилактикой любых расстройств. Есть много исследований, которые показывают, что люди в депрессии восстанавливаются значительно быстрее, когда получают эмоциональную поддержку своих друзей и близких, - добавил Чернов. - В период пандемии стали более актуальны социальные сети, различные формы дистанционного обучения. Есть возможности учиться, посещать вебинары, делать групповые собрания, где можно взаимодействовать со своим окружением и даже искать новые знакомства и занятия".

Чернов также отметил, что попавшему в изоляцию человеку важно соблюдать распорядок дня, который он вел прежде. "Если говорить про психологическое здоровье, то на человека хорошо влияет следование, насколько это возможно в условиях карантина, привычному режиму дня, выполнение привычных дел", - сказал он.

"Во время первой волны коронавируса люди не знали, что это за болезнь, как она протекает и лечится, достаточно ли принимаемых мер и как долго все это продлится. Неизвестность вызывала в обществе достаточно высокий уровень тревоги. Сейчас в этом плане стало легче, многие побывали на карантине, мы уже много знаем о заболевании. Так что процесс изоляции переносится гораздо легче, потому что "правила игры" уже хорошо известны", - подчеркнул собеседник агентства.