Теннисисты Надаль и Федерер примут участие в Кубке Лейвера

ТАСС, 3 февраля Многократные победители турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер сыграют за сборную Европы на Кубке Лейвера. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

30 января испанский теннисист в финале Открытого чемпионата Австралии победил россиянина Даниила Медведева, завоевав рекордный 21-й титул на турнирах Большого шлема. Последним турниром для Федерера был Уимблдон-2021, на котором он дошел до четвертьфинала. В августе спортсмен перенес операцию на колене. Ранее 40-летний швейцарец сообщал, что планирует вернуться на корт летом 2022 года.

"Суперзвезды тенниса Роджер Федерер и Рафаэль Надаль представят команду Европы в сентябре на Кубке Лейвера в Лондоне", - говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой ATP (первый результат в истории).

Кубок Лейвера пройдет в пятый раз, сборная Европы выиграла четыре предыдущих розыгрыша, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В 2021 году впервые участие в турнире приняли российские теннисисты.