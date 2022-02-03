Украинский фигурист Шмуратко заразился коронавирусом

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус украинского фигуриста Ивана Шмуратко показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Шмуратко должен был выступать в командном олимпийском турнире в мужском одиночном катании. Согласно регламенту соревнований допускается участие в турнире в трех из четырех видов. Таким образом, украинская команда выступит в соревнованиях спортивных пар, в танцах на льду и в женском одиночном катании. Сообщается, что Шмуратко надеется выступить в индивидуальном турнире.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои планы на Олимпиаде, - сказал Шмуратко. - Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее".

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы.