{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Украинский фигурист Шмуратко заразился коронавирусом

Спортсмен должен был выступать в командном турнире, который начнется в пятницу

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус украинского фигуриста Ивана Шмуратко показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Шмуратко должен был выступать в командном олимпийском турнире в мужском одиночном катании. Согласно регламенту соревнований допускается участие в турнире в трех из четырех видов. Таким образом, украинская команда выступит в соревнованиях спортивных пар, в танцах на льду и в женском одиночном катании. Сообщается, что Шмуратко надеется выступить в индивидуальном турнире.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои планы на Олимпиаде, - сказал Шмуратко. - Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее".

Медали в командном турнире по фигурному катанию впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу одержали российские фигуристы. Четыре года спустя в Пхёнчхане золотые медали завоевали канадцы.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Бах подтвердил, что проведет встречу в МОК с Пэн Шуай во время Олимпиады в Пекине
Ранее Бах и Пэн Шуай провели разговор по видеосвязи, в ходе которого договорились о личной встрече
Читать полностью