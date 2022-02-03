"Локомотив-Арена" в Новосибирске примет матч волейбольной Лиги чемпионов

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Волейбольный клуб "Локомотив" 12 февраля сыграет с польской ЗАКСой на домашней арене в Новосибирске в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча станет первой тестовой игрой при подготовке площадки к проведению чемпионата мира, сообщил журналистам в четверг министр спорта региона Сергей Ахапов.

ЗАКСА является действующим победителем Лиги чемпионов.

"Локомотив-арена" 12 февраля примет тестовый матч. Уже точно мы играем матч Лиги чемпионов с командой из Польши. Наверное, это хорошо, не в рамках регулярного чемпионата, а именно с иностранной командой отработать все нюансы, которые будут учтены во время чемпионата мира непосредственно", - сказал Ахапов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона, во время матча будет тестироваться, прежде всего, оборудование на площадке, необходимое для проведения крупных соревнований.

Ранее Ахапов сообщал, что организаторы матчей чемпионата мира в Новосибирске ожидают около четверти иногородних и иностранных болельщиков от общего числа проданных билетов. Вместимость регионального волейбольного центра "Локомотив-Арена", где пройдут шесть игр турнира, составляет 5 тыс. мест. Предусматривается сдача ПЦР-тестов для всех участников соревнований. Посещение болельщиков будет регламентироваться правовыми актами о защите населения от коронавирусной инфекции, цена билетов на матчи Чемпионата мира по волейболу 2022 года в Новосибирске составит от 600 до 1 500 рублей.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. Согласно жеребьевке, которая состоялась 30 сентября, в Новосибирске пройдут игры группы С, куда вошли сборные Болгарии, Мексики, Польши и США.