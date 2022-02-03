Поздняков считает, что не стоит рассматривать нижний медальный порог на Олимпиаде

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Все российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине настроены на максимальный результат, нижний порог по количеству завоеванных медалей рассматривать не стоит. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я много раз говорил, существует ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали, - это 30 медалей. Хотел бы не рассматривать нижний порог. Те, кто прилетел в Пекин, нацелены на достижение максимального результата", - сказал глава ОКР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.