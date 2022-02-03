"Спартак" включил Мартинса и Николсона в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" опубликовал список игроков, включенных в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В заявку попали 28 футболистов, в том числе новички клуба полузащитник Кристофер Мартинс и нападающий Шамар Николсон. Другие новички команды, полузащитники Даниил Хлусевич и Данил Пруцев, вратарь Илья Свинов и защитник Леон Классен, не были включены в список игроков на матчи Лиги Европы.

"Спартак" занял первое место в группе С, набрав десять очков в шести матчах, и пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник московского клуба станет известен после жеребьевки, которая состоится 25 февраля.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.