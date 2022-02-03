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"Локомотив" победил клуб "Прометей" в матче женской Лиги чемпионов по волейболу

Матч завершился со счетом 3-1

ТАСС, 3 февраля. Калининградский "Локомотив" обыграл украинский клуб "Прометей" в матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу. Встреча прошла в Стамбуле.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:18, 27:25, 19:25, 25:21).

"Локомотив" и "Прометей" выступают в группе A вместе с польской "Ресовией" и германским "Дрезднером". "Ресовия" лидирует в турнирной таблицы группы, набрав 13 очков в 5 матчах, за ней следуют "Локомотив (10), "Дрезднер" (6) и "Прометей" (1). Лучшая команда каждой из пяти групп выходит в четвертьфинал. Остальные три места займут клубы с лучшей статистикой, занявшие вторые места в своих квартетах.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Локомотив" проведет против "Ресовии" дома 15 февраля, а "Прометей" в этот же день сыграет с "Дрезднером" на выезде.

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