Обладатель Кубка Стэнли Вербек назначен генеральным менеджером "Анахайма"

ТАСС, 3 февраля. Бывший нападающий сборной Канады Патрик Вербек назначен на пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" . Об этом сообщает пресс-служба команды.

Вербек стал шестым генеральным менеджером в истории "Анахайма". Сумма и срок контракта не разглашаются.

Вербеку 57 лет, он является обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока в составе "Далласа" (1999). Вербек работал профессиональным скаутом в "Детройте" (2006-2010), в 2008 году команда выиграла Кубка Стэнли. Канадец являлся помощником генерального менеджера и директором по персоналу "Тампы" с 2012 по 2019 год. Последним местом работы специалиста был "Детройт" (2019-2022), где он занимал должность помощника генменеджера.

"Анахайм" занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 55 очков в 48 матчах. Следующую игру "Анахайм" проведет 11 февраля дома против "Сиэтла".