Российские фигуристы и хоккеистки начнут выступления на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Олимпиады в Пекине станет центральным событием Игр 4 февраля, но не единственным. В первой половине дня стартует командный турнир по фигурному катанию - короткие программы представят одиночники и спортивные пары, танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем.

Российские спортсмены традиционно являются фаворитами соревнований. Впервые командные выступления были включены в олимпийскую программу Игр в Сочи - тогда российские спортсмены завоевали первое место, спустя четыре года в Пхёнчхане стали серебряными призерами. На Играх в Пекине сборную России представят чемпион Европы Марк Кондратюк (одиночное катание), чемпионы мира (2021) и двукратные чемпионы Европы (2020, 2022) Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также чемпионы мира (2021) и чемпионы Европы (2022) Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).

В пятницу свой первый матч на Олимпиаде проведет женская сборная России по хоккею. Российские хоккеистки встретятся с командой Швейцарии. Для швейцарок, которые являются бронзовыми призерами Игр в Сочи, это будет вторая игра на Олимпиаде в Пекине. Турнир они начали с разгромного поражения от сборной Канады - 1:12. 4 февраля также встретятся хоккеистки из Дании и Китая.

Ранее главный тренер сборной России Евгений Бобарико сообщил, что у шести хоккеисток было выявлено заражение коронавирусом. Команда ушла на карантин и не провела ни одного контрольного матча, только в четверг спортсменки приступили к тренировкам. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что выздоровела вратарь сборной Диана Фархутдинова.

Продолжатся встречи группового этапа олимпийского турнира по керлингу в дабл-миксте, где борьба за медали идет между десятью командами. По итогам второго дня лидирует команда Италии, британцы, китайцы, шведы и чехи делят вторую строчку. Сборная России не участвует в дабл-миксте, так как не смогла преодолеть квалификацию.

Кроме того, в пятницу продолжатся тренировки горнолыжников в скоростном спуске, саночников и прыгунов с трамплина.