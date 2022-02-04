В олимпийской сборной России по хоккею ждут результата теста Нестерова на коронавирус

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Олимпийская команда России по хоккею ждет результата теста защитника Никиты Нестерова на коронавирус. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

"Ждем результат теста Нестерова, у остальных они отрицательные, - сказал Ковальчук. - Он сдал еще один тест. Будут тренироваться все, кроме Нестерова и [Андрея] Кузьменко, у которого был тест с сомнительным результатом".

"Кузьменко [сейчас] пришел отрицательный тест, просто по правилам надо сдать два отрицательных, чтобы тебя допустили", - добавил Ковальчук.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).